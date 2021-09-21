Усик винесе Джошуа за 3 – 7 раундів, – несподіваний прогноз Редкача

Епатажний український боксер Іван Редкач дав несподіваний прогноз на бій Олександра Усика з Ентоні Джошуа. Редкач попри критичні заяви на адресу Усика вірить у перемогу українця.

Редкач: Це буде його ніч

Іван Редкач переконаний, що Усика чекає перемога в поєдинку з Джошуа. На думку боксера, Олександр переможе вже до 7 раунду.

До речі Не страждаю через це, – Усик про недооцінку перед боєм з Джошуа

"Залишу пост до ранку. Зробіть скріни, щоб потім не говорили бла-бла-бла. Саша його винесе за 3 – 7 раундів – це буде його ніч. Джошуа вже побив двох олімпійських чемпіонів.

Саша молодий, у нього не було стільки боїв, як у цих хлопців, які були вже на заході кар'єри. Сашенька, прийшов твій час. Не забудьте купити побільше попкорну додому. Це буде яскрава й емоційна ніч", – написав Редкач.



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Усик – Джошуа: деталі бою

Текст публікації Редкача

Залишу пост до ранку. Зробіть скріни, щоб потім не говорили бла-бла-бла. Саша його винесе за 3 – 7 раундів – це буде його ніч. Джошуа вже побив двох олімпійських чемпіонів.

Саша молодий, у нього не було стільки боїв, як у цих хлопців, які були вже на заході кар'єри. Сашенька, прийшов твій час. Не забудьте купити побільше попкорну додому. Це буде яскрава й емоційна ніч.