Усик: Якщо люди хочуть так вважати, то це їхні проблеми

34-річний Усик заявив, що він просто виходить у ринг та робить свою справу. Водночас статус андердога – не займає думки боксера.

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Я не думаю про те, що я андердог. Я готувався, пройшов дуже складний тренувальний табір. Андердог, не андердог – я виходжу і роблю те, що роблю. Я дуже люблю боксувати,

– сказав Усик.

Олімпійський чемпіон Лондона відмовився розкривати деталі своєї підготовки до поєдинку з Джошуа.

"Ви знаєте, питання ставлять практично однакові, тому відповідати теж буду шаблонно. Я більше робив упор на те, щоб... Блін, я зараз не буду розповідати всі свої секрети. Так що я практично відпочивав, а за мене працював мій тренер", – зазначив Олександр.

На завершення Усик додав, що люди можуть недооцінювати його, проте це їх проблеми.

Я взагалі не думаю про те, що мене недооцінюють. Якщо люди хочуть так вважати, то це їхні проблеми, а не мої. Так що я через це не страждаю,

– резюмував боксер.

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