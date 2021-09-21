Редкач: Это будет его ночь
Иван Редкач убежден, что Усика ждет победа в поединке с Джошуа. По мнению боксера, Александр победит уже к 7 раунду.
Кстати Не страдаю из-за этого, – Усик о недооценке перед боем с Джошуа
"Оставлю пост до утра. Сделайте скрины, чтобы потом не говорили бла-бла-бла. Саша его вынесет за 3 – 7 раундов – это будет его ночь. Джошуа уже побил двух олимпийских чемпионов.
Саша молодой, у него не было столько боев, как у этих ребят, которые были уже на закате карьеры. Сашенька, пришло твоё время. Не забудьте купить побольше попкорна домой. Это будет яркая и эмоциональная ночь", – написал Редкач.
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Усик – Джошуа: детали боя
- Усик и Джошуа проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Шоу начнется в 22:00 по киевскому времени. Все билеты на бой проданы.
- Джошуа будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO.
- Усик завершил подготовку к поединку и прибыл со своей командой в Лондон.
- По информации СМИ, гонорар Джошуа составит более 17 миллионов евро. В то же время заработок Усика – около 3 миллионов евро.
Текст публикации Редкача
Оставлю пост до утра. Сделайте скрины, чтобы потом не говорили бла-бла-бла. Саша его вынесет за 3 – 7 раундов – это будет его ночь. Джошуа уже побил двух олимпийских чемпионов.
Саша молодой, у него не было столько боев, как у этих ребят, которые были уже на закате карьеры. Сашенька, пришло твоё время. Не забудьте купить побольше попкорна домой. Это будет яркая и эмоциональная ночь.