Останні події напередодні бою

Олександр Усик разом зі своєю командою відправився у Велику Британію. Вже 25 вересня українець поб'ється з Ентоні Джошуа. У британця буде перевага – рідні трибуни.

Дивіться також З чемпіоном: Усик зустрівся з колишнім російським бійцем UFC – фото

Як бачимо, українська команда в однаковому стилі вирушила у Лондон.



Усик вирушив у Лондон / Фото з instagram.com/usykaa

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк розповів про розклад офіційних заходів, які передуватимуть поєдинку.

21 вересня в Усика заплановане відкрите тренування. А вже у середу, 22 вересня, українець візьме участь у медійних подіях та дасть інтерв'ю. Наступного дня на українця чекає пресконференція, а за день до поєдинку відбудеться зважування боксерів. Про це повідомило видання tribuna.com.