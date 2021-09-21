Редкач: Це буде його ніч
Іван Редкач переконаний, що Усика чекає перемога в поєдинку з Джошуа. На думку боксера, Олександр переможе вже до 7 раунду.
До речі Не страждаю через це, – Усик про недооцінку перед боєм з Джошуа
"Залишу пост до ранку. Зробіть скріни, щоб потім не говорили бла-бла-бла. Саша його винесе за 3 – 7 раундів – це буде його ніч. Джошуа вже побив двох олімпійських чемпіонів.
Саша молодий, у нього не було стільки боїв, як у цих хлопців, які були вже на заході кар'єри. Сашенька, прийшов твій час. Не забудьте купити побільше попкорну додому. Це буде яскрава й емоційна ніч", – написав Редкач.
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Усик – Джошуа: деталі бою
- Усик та Джошуа проведуть бій 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Шоу розпочнеться о 22:00 за київським часом. Усі квитки на бій продані.
- Джошуа захищатиме титули чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO.
- Усик завершив підготовку до поєдинку та прибув зі своєю командою у Лондон.
- За інформацією ЗМІ, гонорар Джошуа складе понад 17 мільйонів євро. Водночас заробіток Усика – близько 3 мільйонів євро.
Текст публікації Редкача
Залишу пост до ранку. Зробіть скріни, щоб потім не говорили бла-бла-бла. Саша його винесе за 3 – 7 раундів – це буде його ніч. Джошуа вже побив двох олімпійських чемпіонів.
Саша молодий, у нього не було стільки боїв, як у цих хлопців, які були вже на заході кар'єри. Сашенька, прийшов твій час. Не забудьте купити побільше попкорну додому. Це буде яскрава й емоційна ніч.