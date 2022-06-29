Захід на підтримку України

Благодійна вечеря відбулась у ресторані "City Social" у Лондоні. Організація заходу відбулась за підтримки BGV Charity Fund та Посольства України у Великій Британії.

Цікаво прочитати Стаховський розкритикував рішення Усика провести бій в Саудівській Аравії

Олександр Усик долучився до організації цієї події. Український боксер підписав декілька лотів, які будуть розіграші. На фото можна побачити боксерські рукавички та футболку збірної Англії. Усі виручені кошти підуть на допомогу постраждалим від російської агресії українцям.



Усик організував благодійну вечерю / Фото з телеграм-каналу українського боксера

Телеграм-канал українського боксера опублікував декілька світлин із благодійного заходу. У публікації висловили подяку організаторами та усіх, хто продовжує підтримувати український народ.



Лоти від Усика / Фото з телеграм-каналу українського боксера

Наразі невідомо, скільки вдалось зібрати коштів на благодійному вечорі. Як тільки організатори оприлюднять точну суму, то її одразу повідомлять на телеграм-каналі Усика.

Усик повертається на ринг, щоб "завалити" Джошуа

Нещодавно сторону офіційно підписали контракт про реванш. 20 серпня у Саудівській Аравії Усик та Джошуа повернутись на ринг. Ентоні спробує взяти реванш, а Олександр зробить усе, щоб захистити чемпіонські пояси.

Завдяки другому поєдинку український боксер спробує зібрати кошти для своєї країни.

Джошуа має додатковий час, щоб підготуватись до реваншу, адже бій анонсували на липень, але потім перенесли. Британець тренується під керівництвом топового наставника Роберта Гарсії, який вже відзначив міцність Усика. Тренер заявив, що вони будуть готові до усього, що запропонує суперник із України.

Боксери вже провели пресконференцію та дуель поглядів.

Заради зйомки промо бійці вперше вийшли на ринг після вересня 2021 року. Відеоролик був знятий у вуличному стилі.

Ентоні висловив слова підтримки українському народу.Він вірить у перемогу України у війні з Росією.

Британський боксер називає себе королем камбеків. Джошуа заявив, якщо він поверне чемпіонські пояси, то стане легендою боксу.

Реванш Усик – Джошуа: прогноз від Favbet

Букмекери віддають перемогу Олександру Усику – 1,57. У те, що Ентоні Джошуа вдасться взяти реванш вірять трохи менше – 2,76.

Швидше за усе, але боксери проведуть усі 12 раундів, а переможця визначать судді. За суддівськими записками звитягу здобуде українець – 2,30. На дострокову перемогу Усика можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,50, а на такий же успіх, але Джошуа – 3,80.

Якщо українцю вдасться оформити дострокову звитягу, то зробить він це у період 7 – 9 раундів – 8,50.