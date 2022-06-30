Росія намагається вбити нас усіх, – Усик про підлі злочини окупантів

30 червня 2022 , 13:05
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Джерело:

JOE

Непереможний Олександр Усик 29 червня зустрівся з Ентоні Джошуа у Лондоні. Боксери провели пресконференцію та дуель поглядів.

Усик: В Україні зараз гаряче

У Лондоні журналістів цікавила не лише підготовка Олександру до бою проти Джошуа, багато питань стосувалися повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія. Усик вкотре намагається достукатися до світу, наголосивши про злочини російських окупантів.

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В Україні зараз гаряче, тому що Російська Федерація намагається вбити нас усіх і посилає бомби на нас,
– наголосив Усик.

Український боксер наголосив, що реванш проти Джошуа може надихнути його земляків.

"Це надихає українців, і більшість людей мене підтримують", – зазначив Олександр.

Також представлення українського народу може дати Усику додаткову силу у бою з Джошуа.

Воно мені давало і дає. Подивимося, як усе складеться у реванші,
– додав непереможний боксер.

Усик – Джошуа: головне про реванш

  • Довгоочікуваний реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії.
  • Перша офіційна зустріч боксерів відбулася у Джедді, де і відбудеться сам поєдинок. Обидві сторони підписали угоду про бій, а боксери встигли провести дуель поглядів.
  • У Саудівській Аравії український боксер станцював у натовпі прихильників.
  • Ентоні впевнений у своїй перемозі, він вважає, що Усик буде для нього легкою мішенню цього разу. Проте українець запевнив, що у реванші також буде іншим.
  • Під час зустрічі у Лондоні Усик нагадав світові про війну в Україні, він прокоментував злочини російських окупантів.
  • Нагадаємо, що у першому поєдинку, що відбувся у вересні 2021 року Усик сенсаційно переміг Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.
  • Ще до оголошення результатів Джошуа заговорив про реванш. Британець активував опцію в контракті про бій-відповідь.

 Прогноз Favbet

  • Букмекери прогнозують, що Олександр Усик зможе вдруге перемогти Ентоні Джошуа. Тріумф українця оцінюють у 1,57. У звитягу британця вірять дещо менше – 2,76. Нічия – 21.
  • Якщо переможця знову оберуть за суддівськими записками, то в Олександра буде більше шансів – 2,30
  • На дострокову перемогу українця можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,50, а на Джошуа – 3,80.
  • Якщо Усику вдасться достроково перемогти британця, то зробить він це у період 7 – 9 раундів – 8,50.
Автор: Дарина Жданович