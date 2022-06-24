Запальні танці Усика

Команди боксерів вже офіційно підписали угоду про реванш. Олександр та Ентоні вперше зустрілися після поєдинку, що відбувся в вересні, пише 24 канал.

Варте уваги Усик вийшов у ринг проти Джошуа: ефектне промо реваншу у вуличному стилі

Боксери навіть встигли провести дуель поглядів. Усик та Джошуа не могли відірвати очей одне від одного.

Український боксер станцював разом з натовпом вболівальників на Близькому Сході під арабську музику. Відповідне відео виклав журналіст Майкл Бенсон у своєму твітері.

Усик станцював разом з вболівальниками: дивіться відео

Усик – Джошуа: головне про реванш

Організатори поєдинку довго не могли визначитися з датою та місцем проведенням реваншу Усик – Джошуа.

Довгоочікуване протистояння за участі українця та британця відбудеться 20 серпня.

Зустрінуться боксери для реваншу у Джедді, Саудівська Аравія.

Британець зробив гучну заяву під час офіційної зустрічі, наголосивши, що він король камбеків і Олександру буде не просто його перемогти.

Та попри гучні заяви, Ентоні співчуває Усику, країну якого атакують російські окупанти. Джошуа висловив підтримку українському народу.

Нагадаємо, що британець та українець боротимуться одразу за 3 чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF. Їх Олександру Усику вдалось зібрати у вересні 2021 року, коли він здобув перемогу над Джошуа.

Цікаво. Букмекери Favbet пророкують вже другу перемогу Олександру Усику у протистоянні з британцем, його тріумф оцінюють у 1.50. У звитягу Ентоні Джошуа вірять дещо менше – 2.80. Нічия малоймовірна – 21.