Запальні танці Усика
Команди боксерів вже офіційно підписали угоду про реванш. Олександр та Ентоні вперше зустрілися після поєдинку, що відбувся в вересні, пише 24 канал.
Варте уваги Усик вийшов у ринг проти Джошуа: ефектне промо реваншу у вуличному стилі
Боксери навіть встигли провести дуель поглядів. Усик та Джошуа не могли відірвати очей одне від одного.
Український боксер станцював разом з натовпом вболівальників на Близькому Сході під арабську музику. Відповідне відео виклав журналіст Майкл Бенсон у своєму твітері.
Усик станцював разом з вболівальниками: дивіться відео
Усик – Джошуа: головне про реванш
- Організатори поєдинку довго не могли визначитися з датою та місцем проведенням реваншу Усик – Джошуа.
- Довгоочікуване протистояння за участі українця та британця відбудеться 20 серпня.
- Зустрінуться боксери для реваншу у Джедді, Саудівська Аравія.
- Британець зробив гучну заяву під час офіційної зустрічі, наголосивши, що він король камбеків і Олександру буде не просто його перемогти.
- Та попри гучні заяви, Ентоні співчуває Усику, країну якого атакують російські окупанти. Джошуа висловив підтримку українському народу.
- Нагадаємо, що британець та українець боротимуться одразу за 3 чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF. Їх Олександру Усику вдалось зібрати у вересні 2021 року, коли він здобув перемогу над Джошуа.