Запекла дуель між Усиком та Джошуа

Олександр Усик знову зустрівся з Ентоні Джошуа, але цього разу вже у Лондоні. Боксери влаштували другу битву поглядів перед довгоочікуваним реваншем, пише 24 канал.

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Коли настав час провести битву поглядів, Усик і Джошуа пильно дивилися один одному в очі. Ніхто з боксерів не відвів свого погляду до відповідного сигналу.

Промоутер Джошуа Едді Хірн вирішив втрутився, аби перервати цю дуель. Однак він лише розсмішив боксерів.

Усик – Джошуа провели чергову дуель поглядів: дивіться відео

Для боксерів це вже друга дуель поглядів напередодні реваншу. Нещодавно Ентоні та Олександр вперше зустрілися після поєдинку у вересні. Команди обох боксерів офіційно підписали угоду про реванш.

Усик та Джошуа також провели дуель поглядів. Боксери знову ж таки не могли відірвати очей одне від одного.

Усик – Джошуа: головне про реванш

Довгоочікуваний бій відбудеться 20 серпня. Боксери обрали нейтральну територію – Саудівську Аравію.

Ентоні та Олександр вперше зустрілися після поєдинку у вересні. Команди обох боксерів офіційно підписали угоду про реванш.

На кону поєдинку одразу за 3 чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF. Ці титули Олександр відібрав в Ентоні 21 вересня.

Джошуа впевнений, що цього разу Усик буде для нього легкою мішенню, і він зможе повернути свої титули.

Український боксер станцював разом з натовпом вболівальників на Близькому Сході під арабську музику.

Також нещодавно промоутер українця Олександр Красюк розповів, що повпливало на рішення Усика прийняти реванш та виїхати з України.

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