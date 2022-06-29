Запекла дуель між Усиком та Джошуа
Олександр Усик знову зустрівся з Ентоні Джошуа, але цього разу вже у Лондоні. Боксери влаштували другу битву поглядів перед довгоочікуваним реваншем, пише 24 канал.
Читайте також Вихід Усика на ринг у такі складні часи підійме дух людей аж до неба, – промоутер українця
Коли настав час провести битву поглядів, Усик і Джошуа пильно дивилися один одному в очі. Ніхто з боксерів не відвів свого погляду до відповідного сигналу.
Промоутер Джошуа Едді Хірн вирішив втрутився, аби перервати цю дуель. Однак він лише розсмішив боксерів.
Усик – Джошуа провели чергову дуель поглядів: дивіться відео
Для боксерів це вже друга дуель поглядів напередодні реваншу. Нещодавно Ентоні та Олександр вперше зустрілися після поєдинку у вересні. Команди обох боксерів офіційно підписали угоду про реванш.
Усик та Джошуа також провели дуель поглядів. Боксери знову ж таки не могли відірвати очей одне від одного.
Усик – Джошуа: головне про реванш
- Довгоочікуваний бій відбудеться 20 серпня. Боксери обрали нейтральну територію – Саудівську Аравію.
- Ентоні та Олександр вперше зустрілися після поєдинку у вересні. Команди обох боксерів офіційно підписали угоду про реванш.
- На кону поєдинку одразу за 3 чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF. Ці титули Олександр відібрав в Ентоні 21 вересня.
- Джошуа впевнений, що цього разу Усик буде для нього легкою мішенню, і він зможе повернути свої титули.
- Український боксер станцював разом з натовпом вболівальників на Близькому Сході під арабську музику.
- Також нещодавно промоутер українця Олександр Красюк розповів, що повпливало на рішення Усика прийняти реванш та виїхати з України.
Прогноз Favbet
- Букмекери прогнозують перемогу Усику. Його тріумф оцінюють у 1,57.Тоді як у звитягу Ентоні Джошуа вірять менше – 2,76.
- Фахівці Favbet вважають, що найімовірніше бій триватиме всі 12 раундів. За суддівськими записками звитягу здобуде українець – 2,30.
- На дострокову перемогу Усика можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,50, а на такий же успіх, але Джошуа – 3,80.
- Якщо Усику вдасться достроково перемогти британця, то зробить він це у період 7 – 9 раундів – 8,50.