Усик: В Україні війна

Чемпіон WBA, WBO та IBF важкій вазі Олександр Усик поділився думками про війну в Україні. Боксера у Лондоні запитали, що відбувається в його рідній країні.

Варте уваги Я не хочу бути великим, – Усик розповів про ціль свого життя

В Україні війна. Росія бомбить мою країну. І руйнує мирні будинки, де живуть люди. Ніяку не воєнну інфраструктуру, а місто, торгові центрі, лікарні,

– сказав Усик.

У серпні Усик вийде на ринг проти Джошуа

Вже 20 серпня відбудеться довгоочікуваний реванш Усик – Джошуа. Боксери зустрінуться у Саудівській Аравії.

Боксери вже підписали угоду про бій-відповідь, а також провели дуель поглядів. Вперше Усик та Джошуа це зробили в Саудівській Аравії, де і відбудеться поєдинок.

Проте 29 червня британець та українець зустрілися в друге, цього разу у Лондоні. Боксери не відводили погляд одне від одного, промоутер Ентоні вирішив втрутитися, аби перервати це протистояння.

Напередодні цієї зустрічі Джошуа запевнив, що цього разу він зможе з легкістю перемогти українця та повернути свої титули.

Олександр також поділився очікуваннями від поєдинку. Він заявив, що не прагне слави та визнання, а також наголосив, що у реванші буде зовсім іншим.

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