Усик: В Україні війна
Чемпіон WBA, WBO та IBF важкій вазі Олександр Усик поділився думками про війну в Україні. Боксера у Лондоні запитали, що відбувається в його рідній країні.
Варте уваги Я не хочу бути великим, – Усик розповів про ціль свого життя
В Україні війна. Росія бомбить мою країну. І руйнує мирні будинки, де живуть люди. Ніяку не воєнну інфраструктуру, а місто, торгові центрі, лікарні,
– сказав Усик.
У серпні Усик вийде на ринг проти Джошуа
- Вже 20 серпня відбудеться довгоочікуваний реванш Усик – Джошуа. Боксери зустрінуться у Саудівській Аравії.
- Боксери вже підписали угоду про бій-відповідь, а також провели дуель поглядів. Вперше Усик та Джошуа це зробили в Саудівській Аравії, де і відбудеться поєдинок.
- Проте 29 червня британець та українець зустрілися в друге, цього разу у Лондоні. Боксери не відводили погляд одне від одного, промоутер Ентоні вирішив втрутитися, аби перервати це протистояння.
- Напередодні цієї зустрічі Джошуа запевнив, що цього разу він зможе з легкістю перемогти українця та повернути свої титули.
- Олександр також поділився очікуваннями від поєдинку. Він заявив, що не прагне слави та визнання, а також наголосив, що у реванші буде зовсім іншим.
Прогноз букмекерів Favbet
- Букмекери вказують на те, що шанси Олександра Усика перемогти у реванші значно більші за Ентоні Джошуа. Вони оцінюють його звитягу у 1,57. Тоді як у тріумф Ентоні Джошуа вірять менше – 2,76.
- Якщо судді знову оберуть переможця за підсумками 12 раундів, то тут більше шансів в українця – 2,30. На перемогу Джошуа за очками – 7,50.
- На дострокову перемогу Усика можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,50, а на такий же успіх, але Джошуа – 3,80.
- Якщо Усику вдасться достроково перемогти британця, то зробить він це у період 7 – 9 раундів – 8,50.