Усик: В Україні зараз гаряче

У Лондоні журналістів цікавила не лише підготовка Олександру до бою проти Джошуа, багато питань стосувалися повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія. Усик вкотре намагається достукатися до світу, наголосивши про злочини російських окупантів.

Варте уваги Усик та Джошуа зустрілися на дуелі поглядів у Лондоні: потужне відео

В Україні зараз гаряче, тому що Російська Федерація намагається вбити нас усіх і посилає бомби на нас,

– наголосив Усик.

Український боксер наголосив, що реванш проти Джошуа може надихнути його земляків.

"Це надихає українців, і більшість людей мене підтримують", – зазначив Олександр.

Також представлення українського народу може дати Усику додаткову силу у бою з Джошуа.

Воно мені давало і дає. Подивимося, як усе складеться у реванші,

– додав непереможний боксер.

Усик – Джошуа: головне про реванш

Довгоочікуваний реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії.

Перша офіційна зустріч боксерів відбулася у Джедді, де і відбудеться сам поєдинок. Обидві сторони підписали угоду про бій, а боксери встигли провести дуель поглядів.

У Саудівській Аравії український боксер станцював у натовпі прихильників.

Ентоні впевнений у своїй перемозі, він вважає, що Усик буде для нього легкою мішенню цього разу. Проте українець запевнив, що у реванші також буде іншим.

Під час зустрічі у Лондоні Усик нагадав світові про війну в Україні, він прокоментував злочини російських окупантів.

Нагадаємо, що у першому поєдинку, що відбувся у вересні 2021 року Усик сенсаційно переміг Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.

Ще до оголошення результатів Джошуа заговорив про реванш. Британець активував опцію в контракті про бій-відповідь.

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