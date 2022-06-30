Усик: В Україні зараз гаряче
У Лондоні журналістів цікавила не лише підготовка Олександру до бою проти Джошуа, багато питань стосувалися повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія. Усик вкотре намагається достукатися до світу, наголосивши про злочини російських окупантів.
Варте уваги Усик та Джошуа зустрілися на дуелі поглядів у Лондоні: потужне відео
В Україні зараз гаряче, тому що Російська Федерація намагається вбити нас усіх і посилає бомби на нас,
– наголосив Усик.
Український боксер наголосив, що реванш проти Джошуа може надихнути його земляків.
"Це надихає українців, і більшість людей мене підтримують", – зазначив Олександр.
Також представлення українського народу може дати Усику додаткову силу у бою з Джошуа.
Воно мені давало і дає. Подивимося, як усе складеться у реванші,
– додав непереможний боксер.
Усик – Джошуа: головне про реванш
- Довгоочікуваний реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії.
- Перша офіційна зустріч боксерів відбулася у Джедді, де і відбудеться сам поєдинок. Обидві сторони підписали угоду про бій, а боксери встигли провести дуель поглядів.
- У Саудівській Аравії український боксер станцював у натовпі прихильників.
- Ентоні впевнений у своїй перемозі, він вважає, що Усик буде для нього легкою мішенню цього разу. Проте українець запевнив, що у реванші також буде іншим.
- Під час зустрічі у Лондоні Усик нагадав світові про війну в Україні, він прокоментував злочини російських окупантів.
- Нагадаємо, що у першому поєдинку, що відбувся у вересні 2021 року Усик сенсаційно переміг Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Ще до оголошення результатів Джошуа заговорив про реванш. Британець активував опцію в контракті про бій-відповідь.
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- Букмекери прогнозують, що Олександр Усик зможе вдруге перемогти Ентоні Джошуа. Тріумф українця оцінюють у 1,57. У звитягу британця вірять дещо менше – 2,76. Нічия – 21.
- Якщо переможця знову оберуть за суддівськими записками, то в Олександра буде більше шансів – 2,30.
- На дострокову перемогу українця можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,50, а на Джошуа – 3,80.
- Якщо Усику вдасться достроково перемогти британця, то зробить він це у період 7 – 9 раундів – 8,50.