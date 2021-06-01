Лопес "вкрав" перемогу у Ломаченка
Олександр Усик вірить та підтримує Василя Ломаченка після болючої поразки від Теофімо Лопеса. Український боксер продовжує називати земляка топовим бійцем сучасності.
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На думку Усика, Ломаченко завжди бився із серйозними суперниками. Але з результатом останнього бою Усик не погоджується та навіть називає поєдинок проти Лопеса крадіжкою.
Ви не знайдете серед суперників Васі жодного поганого суперника. Василь Анатолійович – топовий спортсмен, він продовжує бути у топі, не дивлячись на крадіжку, але буває,
– сказав Олександр.
Також Усик розповів про їх майбутнє Ломаченка на професійному ринзі: "Це дуже стійкий та сконцентрований боєць, але все залежить від того, як проявить себе його організм. Я знаю Васю багато років, бачив його роботу, яку він робить кожного дня. Він дуже потужний". Також Олександр не применшує заслуг батька Василя Ломаченка та спортивного психолога Андрія Колосова.
Поразка Ломаченка та наступні суперники
- У жовтні 2020 року Теофімо Лопес завдав поразки Василю Ломаченку. Американець переміг нашого боксера лише за суддівськими записками. Але неозброєним оком було видно перевагу Лопеса на ринзі. Зараз обидва боксери вже мають своїх майбутніх суперників.
- 23-річний американський боксер відібрав в українця вважатись абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Українець намагався взяти реванш у суперника, але команда Лопеса була принципово. Теофімо не бачив сенс проводити другий бій.
- Американець заявив. що у другому поєдинку відправить українця у нокаут.
- У наступному бою Лопес проведе захист титулу проти Джорджа Камбососа – обов'язкового претендента по лінії IBF. Українець поб'ється з Масайоші Накатані. Японець також у пасиві має поразку від Теофімо. Офіційно поєдинок відбудеться 26 червня на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі, штат Невада, (США).