Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес може вийти на ринг проти Джорджа Камбососа. Керівник Top Rank Боб Арум вже начебто розпочав перемовини щодо цього бою.

Австралієць Джордж Камбосос є обов'язковим претендентом по лінії IBF. Тому його бій з американцем стає вже більш ймовірним. Про це повідомляє інсайдер Стів Кім у своєму твіттер-акаунті.

Варто прочитати Рефері не дав відправити Ломаченка у нокаут: Лопес пожалівся на суддівство у бою з українцем

Потенційний суперник Лопеса

Інсайдер мав розмову з промоутером щодо наступного поєдинку абсолютного чемпіона світу.

"Теофімо – Камбосос та Франка – Молоні. Це буде великою подією в Австралії. Боб Арум повторив мені, що перемовини вже розпочались, тому шоу може відбутись вже на початку 2021 року", – написав Стів Кім.

Хто такий Джордж Камбосос? Австралійсько-грецький боксер, який з 2017 року став володарем титулу Pan Panific у легкій вазі. 31 жовтня провів бій проти колишнього чемпіона IBF у напівлегкій вазі Лі Селбі. У якому за роздільним рішенням суддів здобув перемогу на лондонській "The SEE Arena".

Додамо, що Джошуа Франко та Ендрю Молоні вже двічі зустрічались на одному ринзі за пояс WBA. Перший бій завершився перемогою американця за рішенням суддів, а другий поєдинок не був закінчений. Рефері зупинив сутичку. Боксери обидва зіткнулись головами, тому над оком австралійця утворилась гематома.