Лопес "украл" победу у Ломаченко

Александр Усик верит и поддерживает Василия Ломаченко после болезненного поражения от Теофимо Лопеса. Украинский боксер продолжает называть земляка топовым бойцом современности.

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По мнению Усика, Ломаченко всегда дрался с серьезными соперниками. Но с результатом последнего боя Усик не соглашается и даже называет поединок против Лопеса кражей.

Вы не найдете среди соперников Васи ни одного плохого соперника. Василий Анатольевич – топовый спортсмен, он продолжает быть в топе, несмотря на кражу, но бывает,

– сказал Александр.

Также Усик рассказал об их будущем Ломаченко на профессиональном ринге: "это очень стойкий и сконцентрированный боец, но все зависит от того, как проявит себя его организм. Я знаю Васю много лет, видел его работу, которую он делает каждый день. Он очень мощный". Также Александр не умаляет заслуг отца Василия Ломаченко и спортивного психолога Андрея Колосова.

Поражение Ломаченко и следующие соперники