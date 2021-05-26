Зухвала обіцянка Лопеса

У жовтні 2020 року Теофімо Лопес завдав поразки Василю Ломаченку. 23-річний американський боксер відібрав в українця вважатись абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

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Українська команда протягом довгого часу намагалась добитись реваншу з Теофімо. Але сторона Лопеса була принциповою. Американець не бачить сенсу організовувати другий поєдинок. Нещодавно Ломаченко заявив, що у бою була нічия. Над цими словами його суперник лише посміявся.

Теофімо назвав українця людиною, яка ніколи не мирилась із поразками. Василь раніше не програвав, тим більше так, як американцю. Лопес пообіцяв усім, якщо вони знову вийдуть на ринг, то цього разу Ломаченко побуває у нокауті.

Ломаченко залишився в минулому. Зрештою, я забрав у нього серце. Навіть якщо ми проведемо ще один бій, в цей раз я його нокаутую. І це не просто розмови,

– заявив боксер з США.

Своєю перемогою над бійцем з України Лопес солідно підійняв свій рівень. Тепер з 23-річним боксером мріють побитись декілька провідних спортсменів: "Я ще на старті, коли тільки почав це, говорив людям: "Вам краще отримати мене зараз, оскільки у вас більші шанси побитися зі мною зараз, а не пізніше. Тепер занадто пізно для всіх".

Ломаченко – Лопес: суперники

Лопес переміг Ломаченка лише за суддівськими записками. Але неозброєним оком було видно перевагу американця на ринзі. Зараз обидва боксери вже мають своїх майбутніх суперників.

Лопес проведе захист титулу проти Джорджа Камбососа – обов'язкового претендента по лінії IBF. Українець поб'ється з Масайоші Накатані. Японець також у пасиві має поразку від Теофімо. Офіційно поєдинок відбудеться 26 червня на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі, штат Невада, (США).