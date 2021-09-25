Усик ляже, – епатажний Дерек Чісора впевнений у перемозі Джошуа нокаутом
25 вересня 2021 , 17:45Читать новость на русском
Джерело:BBC
Дерек Чісора, колишній суперник Олександра Усика, впевнений у перемозі свого земляка Ентоні Джошуа в поєдинку проти українця. Чісора вважає, що бій не пройде всю дистанцію.
Чісора: Джошуа добереться до нього
За словами Чісори, визначальним у поєдинку стане потужність Джошуа. Дерек стверджує, що в Ентоні є нокаутуючий удар і вважає, що цього бракує Усику.
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У Ентоні Джошуа є нокаутуюча міць, а в Усика її немає. Бій може тривати 6 – 7 раундів, але я можу гарантувати вам, що Усик ляже. Джошуа добереться до нього,
– сказав Чісора.
Усик – Джошуа: головне
- Усик і Джошуа 25 вересня проведуть бій за титули чемпіона світу WBO, WBA, IBF, IBO у важкій вазі. Зустріч відбудеться у Лондоні на стадіоні "Тоттенхем".
- Початок шоу о 22:00 за київським часом. Головна подія шоу стартує не раніше 23:50.
- В Україні бій покаже тільки платформа Megogo. Сайт Спорт 24 дарує можливість виграти право на безкоштовний перегляд трансляції.
- Перед поєдинком боксери пройшли офіційну процедуру зважування. Ваги під Усиком показали рекордні для українця 100 кілограмів. Джошуа важить 109 кілограмів.
- На думку букмекерів Favbet, фаворитом поєдинку є Джошуа.