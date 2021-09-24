Усик і Джошуа показали вагу

Ентоні Джошуа прогнозовано виявився важчим за 34-річного українського боксера. Джошуа продемонстрував вагу 109 кілограмів.

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Водночас Олександр Усик продемонстрував найбільшу вагу за час виступів на професійному ринзі. Вага українця склала 100 кілограмів.

Таким чином, Джошуа на 9 кілограмів важчий за Усика.

Усик – Джошуа: головне

Усик проведе тільки третій поєдинок у важкій вазі. Українець битиметься за звання чемпіона світу. Олександр досі непереможний боксер.

На кону поєдинку Усик – Джошуа будуть титули WBO, WBA, IBF, IBO, які поки належать Ентоні.

Боксери зустрінуться у Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Початок шоу о 22:00. Що цікаво, Усик та Джошуа – олімпійські чемпіони Лондона-2012.



Усик – Джошуа / Інфографіка Спорт 24