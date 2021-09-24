Усик – Джошуа де дивитися бій 25 вересня
Поєдинок між Усиком та Джошуа відбудеться у Лондоні на футбольному стадіоні "Тоттенхем". Шоу стартує о 22:00, проте вихід Усика та Джошуа не варто чекати раніше опівночі за українським часом.
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В Україні поєдинок Усика з Джошуа покаже платформа Megogo. Переглянути бій можна винятково, придбавши право для перегляду. Вартість трансляції стартує від 49 гривень.
Якщо ви з передплатою "Максимальна" або "Спорт", то трансляція бою коштуватиме 29 гривень. Акційна ціна доступна при покупці на сайті Megogo та в додатку на Smart TV, окрім пристроїв на базі Android, Android TV та iOS.
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Усик – Джошуа: головне
- Обидва боксери свої попередні бої провели у 2020 році. Усик у жовтні рішенням суддів переміг Дерека Чісору. Натомість Джошуа у грудні нокаутував Кубрата Пулєва.
- Українець отримав шанс зустрітися з Джошуа після того, як у британця зірвався бій з Тайсоном Ф'юрі. Бій Усик – Джошуа був оголошений 20 липня.
- Для Олександра це тільки третій бій у важкій вазі. До цього українець став першим українським абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі. Водночас Джошуа дворазовий чемпіон світу.
- Напередодні поєдинку боксери пройшли процедуру зважування: Джошуа показав 109 кілограмів, коли Усик – 100.