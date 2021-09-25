Чісора: Джошуа добереться до нього

За словами Чісори, визначальним у поєдинку стане потужність Джошуа. Дерек стверджує, що в Ентоні є нокаутуючий удар і вважає, що цього бракує Усику.

Варте уваги Джошуа виявився важчим за Усика: результати процедури зважування – відео

У Ентоні Джошуа є нокаутуюча міць, а в Усика її немає. Бій може тривати 6 – 7 раундів, але я можу гарантувати вам, що Усик ляже. Джошуа добереться до нього,

– сказав Чісора.

Усик – Джошуа: головне

Усик і Джошуа 25 вересня проведуть бій за титули чемпіона світу WBO, WBA, IBF, IBO у важкій вазі. Зустріч відбудеться у Лондоні на стадіоні "Тоттенхем".

Початок шоу о 22:00 за київським часом. Головна подія шоу стартує не раніше 23:50.

В Україні бій покаже тільки платформа Megogo. Сайт Спорт 24 дарує можливість виграти право на безкоштовний перегляд трансляції.

Перед поєдинком боксери пройшли офіційну процедуру зважування. Ваги під Усиком показали рекордні для українця 100 кілограмів. Джошуа важить 109 кілограмів.

На думку букмекерів Favbet, фаворитом поєдинку є Джошуа.



Усик – Джошуа / Інфографіка Спорт 24