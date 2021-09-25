Чісора: Джошуа добереться до нього

За словами Чісори, визначальним у поєдинку стане потужність Джошуа. Дерек стверджує, що в Ентоні є нокаутуючий удар і вважає, що цього бракує Усику.

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У Ентоні Джошуа є нокаутуюча міць, а в Усика її немає. Бій може тривати 6 – 7 раундів, але я можу гарантувати вам, що Усик ляже. Джошуа добереться до нього,
– сказав Чісора.

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Усик – Джошуа / Інфографіка Спорт 24