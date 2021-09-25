Чисора: Джошуа доберется до него

По словам Чисоры, определяющим в поединке станет мощность Джошуа. Дерек утверждает, что у Энтони есть нокаутирующий удар и считает, что этого не хватает Усику.

Стоит внимания Джошуа оказался тяжелее Усика: результаты процедуры взвешивания – видео

У Энтони Джошуа есть нокаутирующая мощь, а у Усика ее нет. Бой может длиться 6 – 7 раундов, но я могу гарантировать вам, что Усик ляжет. Джошуа доберется до него,

– сказал Чисора.

Усик – Джошуа: главное

Усик и Джошуа 25 сентября проведут бой за титулы чемпиона мира WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе. Встреча состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Начало шоу в 22:00 по киевскому времени. Главное событие шоу стартует не ранее 23:50.

В Украине бой покажет только платформа Megogo. Сайт Спорт 24 дарит возможность выиграть право на бесплатный просмотр трансляции.

Перед поединком боксеры прошли официальную процедуру взвешивания. Весы под Усиком показали рекордные для украинца 100 килограммов. Джошуа весит 109 килограммов.

По мнению букмекеров Favbet, фаворитом поединка является Джошуа.



Усик – Джошуа / Инфографика Спорт 24