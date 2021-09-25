Чисора: Джошуа доберется до него
По словам Чисоры, определяющим в поединке станет мощность Джошуа. Дерек утверждает, что у Энтони есть нокаутирующий удар и считает, что этого не хватает Усику.
Стоит внимания Джошуа оказался тяжелее Усика: результаты процедуры взвешивания – видео
У Энтони Джошуа есть нокаутирующая мощь, а у Усика ее нет. Бой может длиться 6 – 7 раундов, но я могу гарантировать вам, что Усик ляжет. Джошуа доберется до него,
– сказал Чисора.
Усик – Джошуа: главное
- Усик и Джошуа 25 сентября проведут бой за титулы чемпиона мира WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе. Встреча состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".
- Начало шоу в 22:00 по киевскому времени. Главное событие шоу стартует не ранее 23:50.
- В Украине бой покажет только платформа Megogo. Сайт Спорт 24 дарит возможность выиграть право на бесплатный просмотр трансляции.
- Перед поединком боксеры прошли официальную процедуру взвешивания. Весы под Усиком показали рекордные для украинца 100 килограммов. Джошуа весит 109 килограммов.
- По мнению букмекеров Favbet, фаворитом поединка является Джошуа.