Усик та Ломаченко підійнялись в авторитетному рейтингу боксерів від ESPN
Джерело:ESPN
Українські боксери видали успішний 2021 рік. Олександр Усик та Василь Ломаченко на двох провели три поєдинки та в усіх святкували перемоги.
Покращили свої позиції
Телеканал ESPN оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. У десятку потрапили відразу два українці – Олександр Усик та Василь Ломаченко.
Варте уваги Усик оцінив шанси на бій з найкращим боксером світу
Українські боксери завдяки успішним виступам змогли не лише зберегти за собою позиції, а й підійнятись у рейтингу. Олександр та Василь зробили стрибок на одну сходинку вгору. Тепер Усик – четвертий, а Ломаченко – восьмий.
Цікаво те, що Тайсон Ф'юрі та новий абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос опинились нижче Усика та Ломаченка відповідно. Австралієць й взагалі поділив десяте місце з Девісом. А от Ентоні Джошуа, якого нещодавно переміг Олександр, навіть не знайшлось місця у першій десятці.
Лідерство у цьому рейтингу захопив Сауль Альварес. Відразу за його спиною розташували Теренс Кроуфорд та Наоя Іноуе, який замкнув топ-3.
Топ-10 боксерів за версією ESPN
- Сауль Альварес
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Іноуе
- Олександр Усик
- Тайсон Ф'юрі
- Еррол Спенс
- Джош Тейлор
- Василь Ломаченко
- Хуан Франсіско Естрада
- Джервонта Девіс / Джордж Камбосос
2021 рік для Усика та Ломаченка
- На двох боксери провели три поєдинки. Олександр Усик у 12-раундовому поєдинку переміг Ентоні Джошуа. Після чого британець активував опцію реваншу.
- Ломаченко двічі виходив на ринг після гіркої поразки від Теофімо Лопеса та втрати титулів. Спершу Василь нокаутував японця Масайоші Накатані, а у другій зустрічі за одноголосним рішенням суддів здолав Річарда Коммі.
- Українець має чудовий шанс повернути втрачені пояси, якщо йому організовують бій проти Джорджа Камбососа. Австралієць переміг Лопеса та став новим абсолютним чемпіоном світу у цьому дивізіоні.