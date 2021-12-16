Усик та Ломаченко підійнялись в авторитетному рейтингу боксерів від ESPN

16 грудня 2021 , 11:10
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Джерело:

ESPN

Українські боксери видали успішний 2021 рік. Олександр Усик та Василь Ломаченко на двох провели три поєдинки та в усіх святкували перемоги.

Покращили свої позиції

Телеканал ESPN оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. У десятку потрапили відразу два українці – Олександр Усик та Василь Ломаченко.

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Українські боксери завдяки успішним виступам змогли не лише зберегти за собою позиції, а й підійнятись у рейтингу. Олександр та Василь зробили стрибок на одну сходинку вгору. Тепер Усик – четвертий, а Ломаченко – восьмий.

Цікаво те, що Тайсон Ф'юрі та новий абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос опинились нижче Усика та Ломаченка відповідно. Австралієць й взагалі поділив десяте місце з Девісом. А от Ентоні Джошуа, якого нещодавно переміг Олександр, навіть не знайшлось місця у першій десятці.

Лідерство у цьому рейтингу захопив Сауль Альварес. Відразу за його спиною розташували Теренс Кроуфорд та Наоя Іноуе, який замкнув топ-3.

Топ-10 боксерів за версією ESPN

  1. Сауль Альварес
  2. Теренс Кроуфорд
  3. Наоя Іноуе
  4. Олександр Усик
  5. Тайсон Ф'юрі
  6. Еррол Спенс
  7. Джош Тейлор
  8. Василь Ломаченко
  9. Хуан Франсіско Естрада
  10. Джервонта Девіс / Джордж Камбосос

2021 рік для Усика та Ломаченка

Автор: Софія Кулай