Усик проти Канело

Усик покинув першу важку вагу, адже не бачив сенсу залишатися у дивізіоні. 34-річний українець перейшов у важку вагу, де за три поєдинки став чемпіоном світу.

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Олександру вдалося повторити досягнення Евандера Холіфілда та Девіда Хея, які також ставали чемпіонами світу у першій важкій та важкій вагах.

Усик зізнався, що йому цікавий бій проти Альвареса у першій важкій вазі. Проте олімпійський чемпіон не зміг відповісти, чи сподівається він на зустріч з Канело.

Поки що це тільки розмови,

– сказав Усик.

Рік тому Усика вже запитували про бій з Альваресом. Тоді Сауль ще не анонсував перехід у першу важку вагу. Усик жартівливо сказав, що йому б довелося відрізати собі ногу, щоб битися проти Канело.