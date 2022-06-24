Усик готується до реваншу на сонячному узбережжі: неймовірні фото

У серпні 2022 року Олександр Усик спробує захистити чемпіонські титули у реванші проти Ентоні Джошуа. Український боксер показав, як готується до другої зустрічі проти британця.

Тренування на узбережжі

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA Super, IBF, WBO та IBO Олександр Усик продовжує готуватись до реваншу. Вже 20 серпня у Саудівській Аравії українець повернеться на ринг, пише 24 канал.

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Боксерська компанія Matchroom Boxing опублікував на своїй сторінці в інстаграмі декілька нових світлин із тренувального процесу українського боксера. Як бачимо, що Олександр встигає боксувати не лише на суші, а й у воді, де робити це значно складніше. Також Усик попрацював із медболом (важким м'ячем).

Робив він це все на узбережжі з неймовірними краєвидами.



Тренування Усика / Фото Matchroom Boxing



Усик готується до реваншу / Фото Matchroom Boxing

Усик продовжує готуватись до зустрічі з Джошуа

Усик чи Джошуа: хто кого на думку букмекерів

Букмекери Favbet віддають перевагу українському боксеру – 1,50. У звитягу Джошуа вірять трохи менше – 2,80.

На те, що Усику вдасться захистити чемпіонські пояси після оголошення суддівських записок, можна зробити ставку з коефіцієнтом – 2,30. Така ж звитяга, але вже на користь боксера з Великої Британії – 7,50.

Дострокова перемога Олександра – 3,50. Якщо так і станеться, то Олександр може закінчити двобій з 7 по 12 раунди – 5,50.