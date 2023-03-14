Сосиска, ідіот та найгірший в історії: Тайсон Ф'юрі нахабно висміяв менеджера Усика
Джерело:інстаграм Тайсона Ф'юрі
"Циганський король" продовжує робити все більше хайпу навколо бою за звання абсолютного чемпіона. Цього разу він наїхав на Олександра Красюка через умови контракту.
Вже наприкінці квітня Олександр Усик має повернутись у ринг. Суперником українця у бою за звання абсолютного чемпіона світу стане Тайсон Ф'юрі.
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Команди боксерів довго не могли домовитись щодо умов розподілу прибутку. У підсумку Усик погодився на 30% від прибутку з поєдинку, віддавши більшу частину Ф'юрі.
Це дало привід для Тайсона покепкувати з команди Олександра. Британець записав чергове хайпове відео на адресу менеджера Усика Олександра Красюка, в якому висміяв його здібності.
Менеджер Усика, ти сосиска. Ти найгірший промоутер в історії. Ти змусив свого боксера прийняти 30% гонорару. Ти ідіот. Тебе переграв чувак, який навіть до школи не ходив. Я розмажу твого хлопця і залишу його без титулів,
- заявив "Циганський король".
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Що відомо про бій Усик – Ф'юрі:
- Олександр Усик володіє чемпіонськими поясами WBA, WBO та IBF, які він виграв у двох боях проти Ентоні Джошуа. У свою чергу Тайсону Ф'юрі належить пояс WBC.
- Поєдинок за звання абсолютного чемпіона міг пройти у грудні минулого року, однак Олександр відмовився битися у 2022-му через пошкодження.
- Після цього Тайсон викликав на бій на Дерека Чісору, якого переміг у десятому раунді.
- Очікується, що Усик і Ф'юрі мають зустрітись 29 квітня 2023 року. Місце бою – стадіон "Вемблі" в Лондоні.
- Коли бій був під загрозою зриву, Ф'юрі поставив Усику ультиматум щодо розподілу прибутку від поєдинку – 70% на 30% на його користь.
- Усик погодився на цей розподіл, але поставив Тайсону умову перерахувати 1 мільйон фунтів з його прибутку на допомогу Україні у війні з Росією.
- Обидва боксери ще не програвали у своїй кар'єрі: українець переміг у всіх 20-ти поєдинках, Ф'юрі виграв 32 боя при одній нічиїй.