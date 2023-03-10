Оскільки промоутери боксерів ніяк не можуть дійти згоди у фінансових питаннях, боксери взяли ініціативу у свої руки. Спочатку "Циганський король" поставив ультиматум Усику, запропонувавши йому 30 відсотків гонорару та "увімкнув лічильник" на час роздумів.
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Втім, український чемпіон не забарився з відповіддю. Усик прийняв пропозицію Ф'юрі, але нагадав британцю про обіцянку допомогти Україні. І тепер "лічильник" відраховує на користь Олександра.
Гей, жадібне Пузо! Я приймаю твою пропозицію 70 на 30 % битися 29 квітня на "Вемблі". Але ти пообіцяв пожертвувати Україні 1 мільйон фунтів відразу після бою. І за кожен день твоєї затримки ти платитимеш 1 % зі свого гаманця українцям. Згоден?,
– сказав Усик.