Вже наприкінці квітня Олександр Усик має повернутись у ринг. Суперником українця у бою за звання абсолютного чемпіона світу стане Тайсон Ф'юрі.
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Команди боксерів довго не могли домовитись щодо умов розподілу прибутку. У підсумку Усик погодився на 30% від прибутку з поєдинку, віддавши більшу частину Ф'юрі.
Це дало привід для Тайсона покепкувати з команди Олександра. Британець записав чергове хайпове відео на адресу менеджера Усика Олександра Красюка, в якому висміяв його здібності.
Менеджер Усика, ти сосиска. Ти найгірший промоутер в історії. Ти змусив свого боксера прийняти 30% гонорару. Ти ідіот. Тебе переграв чувак, який навіть до школи не ходив. Я розмажу твого хлопця і залишу його без титулів,
- заявив "Циганський король".
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Що відомо про бій Усик – Ф'юрі:
- Олександр Усик володіє чемпіонськими поясами WBA, WBO та IBF, які він виграв у двох боях проти Ентоні Джошуа. У свою чергу Тайсону Ф'юрі належить пояс WBC.
- Поєдинок за звання абсолютного чемпіона міг пройти у грудні минулого року, однак Олександр відмовився битися у 2022-му через пошкодження.
- Після цього Тайсон викликав на бій на Дерека Чісору, якого переміг у десятому раунді.
- Очікується, що Усик і Ф'юрі мають зустрітись 29 квітня 2023 року. Місце бою – стадіон "Вемблі" в Лондоні.
- Коли бій був під загрозою зриву, Ф'юрі поставив Усику ультиматум щодо розподілу прибутку від поєдинку – 70% на 30% на його користь.
- Усик погодився на цей розподіл, але поставив Тайсону умову перерахувати 1 мільйон фунтів з його прибутку на допомогу Україні у війні з Росією.
- Обидва боксери ще не програвали у своїй кар'єрі: українець переміг у всіх 20-ти поєдинках, Ф'юрі виграв 32 боя при одній нічиїй.