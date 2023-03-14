Вже наприкінці квітня Олександр Усик має повернутись у ринг. Суперником українця у бою за звання абсолютного чемпіона світу стане Тайсон Ф'юрі.

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Команди боксерів довго не могли домовитись щодо умов розподілу прибутку. У підсумку Усик погодився на 30% від прибутку з поєдинку, віддавши більшу частину Ф'юрі.

Це дало привід для Тайсона покепкувати з команди Олександра. Британець записав чергове хайпове відео на адресу менеджера Усика Олександра Красюка, в якому висміяв його здібності.

Менеджер Усика, ти сосиска. Ти найгірший промоутер в історії. Ти змусив свого боксера прийняти 30% гонорару. Ти ідіот. Тебе переграв чувак, який навіть до школи не ходив. Я розмажу твого хлопця і залишу його без титулів,

- заявив "Циганський король".

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Що відомо про бій Усик – Ф'юрі: