Уже в конце апреля Александру Усику предстоит вернуться в ринг. Соперником украинца в бою за звание абсолютного чемпиона мира станет Тайсон Фьюри.

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Команды боксеров долго не могли договориться об условиях распределения прибыли. В итоге Усик согласился на 30% прибыли из поединка, отдав большую часть Фьюри.

Это дало повод для Тайсона посмеяться над командой Александра. Британец записал очередное хайповое видео по адресу менеджера Усика Александра Красюка, в котором высмеял его способности.

Менеджер Усика, ты сосиска. Ты самый плохой промоутер в истории. Вы заставили своего боксера принять 30% гонорара. Ты идиот. Тебя переиграл чувак, который даже в школу не ходил. Я размажу твоего парня и оставлю его без титулов,

– заявил "Цыганский король".

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Что известно о бое Усик – Фьюри: