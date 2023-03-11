Вже зовсім скоро Олександр Усик має повернутись у ринг. Українець зійдеться із Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.
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Команди боксерів довго не могли домовитись щодо умов розподілу прибутку. Але схоже, що укладення угоди вже на фінальній стадії.
Тайсон вже розпочав підготовку до поєдинку, при цьому не забуваючи кидатися брудними словами на адресу Усика. Англієць вкотре зняв відео, на якому вилаявся на адресу Олександра.
Щойно провів брутальне 15-раундове тренування з Джозефом Паркером та Джорджем Локхартом. Ми в залі тренуємось, щоб розбити Олександра с*чку Усика, кота зі діркою в зубах та маленького потворного виродка. Через шість тижнів ти залишишся в минулому, а я й далі буду "Циганським королем",
– заявив Ф'юрі.
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Що відомо про бій Усик – Ф'юрі:
- Олександр Усик володіє чемпіонськими поясами WBA, WBO та IBF, які він виграв у двох боях проти Ентоні Джошуа. У свою чергу Тайсону Ф'юрі належить пояс WBC.
- Поєдинок за звання абсолютного чемпіона міг пройти у грудні минулого року, однак Олександр відмовився битися у 2022-му через пошкодження.
- Після цього Тайсон викликав на бій на Дерека Чісору, якого переміг у десятому раунді.
- Очікується, що Усик і Ф'юрі мають зустрітись 29 квітня 2023 року. Місце бою – стадіон "Вемблі" в Лондоні.
- Коли бій був під загрозою зриву, Ф'юрі поставив Усику ультиматум щодо розподілу прибутку від поєдинку – 70% на 30% на його користь.
- Усик погодився на цей розподіл, але поставив Тайсону умові перерахувати 1 мільйон фунтів з його прибутку на допомогу Україні у війні з Росією.
- Обидва боксери ще не програвали у своїй кар'єрі: українець переміг у всіх 20-ти поєдинках, Ф'юрі виграв 32 боя при одній нічиїй.