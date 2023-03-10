Надмірні фінансові апетити Ф'юрі поставили під загрозу зриву бій за абсолютне чемпіонство в хевівейті. "Циганський король" вчергове довів, що для нього важливіші гроші, ніж спортивна складова.

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Надмірна жадібність Ф'юрі

Чемпіон WBC поставив умови Усику, на які він повинен погодитися. Ба більше, кожен день роздумів буде влітати в копійку українському боксеру.

"Я чую всі ці розмови про бій, що вони хочуть 50 відсотків, що Тайсон жадібний... Але з моєї точки зору, Усик, ти й твоя команда варті 30 відсотків. Погоджуйтеся, інакше бою не буде.

Якщо не погодишся, то будеш битися з Даніелем Дюбуа за кілька мільйонів доларів. Якщо хочеш заробити реальні гроші, то бийся з "Циганським королем".

Але за кожен день, починаючи з сьогоднішнього, коли ви затримуєтеся і возитеся, я збираюся віднімати один відсоток від тридцяти. Якщо ви не погодитеся – добре, бийтеся з Дюбуа за кілька мільйонів доларів. Тік-так, тік-так... Труси", – заявив Ф'юрі в Instagram.