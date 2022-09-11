Українець Олександр Усик в серпні досяг другої перемоги над Ентоні Джошуа. Боксер зміг захистити чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

До теми Усик запропонував Джошуа свою допомогу у підготовці до наступного бою

У боксерській спільноті тепер почали обговорювати можливий бій за абсолюта із Тайсоном Ф'юрі, адже саме він володіє поясом WBC. Втім, схоже, що він буде нескоро.

"Циганський король" став вимагати бою в грудні, на що Усик не готовий. Тому Ф'юрі почав шукати нового опонента і викликав на поєдинок Ентоні Джошуа. Той дав згоду.

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Втім, переговори між агентами британців призупинились. Всьому причиною стала смерть королеви Єлизавети II. Про це заявив промоутер Тайсона Френк Уоррен.

Тайсон та я вважаємо, що перемовини зараз недоречні. Це було б проявом неповаги до королевської сім'ї,

– заявив Уоррен.

Очікується, що перемовини відновляться наступного тижня. Можливою датою бою називаються 26 листопада та 3 чи 1 7 грудня.

Що з боєм Усика проти Ф'юрі: