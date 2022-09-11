Українець Олександр Усик в серпні досяг другої перемоги над Ентоні Джошуа. Боксер зміг захистити чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
До теми Усик запропонував Джошуа свою допомогу у підготовці до наступного бою
У боксерській спільноті тепер почали обговорювати можливий бій за абсолюта із Тайсоном Ф'юрі, адже саме він володіє поясом WBC. Втім, схоже, що він буде нескоро.
"Циганський король" став вимагати бою в грудні, на що Усик не готовий. Тому Ф'юрі почав шукати нового опонента і викликав на поєдинок Ентоні Джошуа. Той дав згоду.
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Втім, переговори між агентами британців призупинились. Всьому причиною стала смерть королеви Єлизавети II. Про це заявив промоутер Тайсона Френк Уоррен.
Тайсон та я вважаємо, що перемовини зараз недоречні. Це було б проявом неповаги до королевської сім'ї,
– заявив Уоррен.
Очікується, що перемовини відновляться наступного тижня. Можливою датою бою називаються 26 листопада та 3 чи 1 7 грудня.
Що з боєм Усика проти Ф'юрі:
- Усик переміг Джошуа у реванші та продовжує свій шлях до звання абсолютного чемпіона світу. Однак спершу потрібно дочекатись остаточного рішення від Ф'юрі.
- Тайсон заговорив про шалені гонорари за своє повернення на ринг. "Циганський король" почав вимагати призовий фонд у 120 мільйонів доларів.
- Егіс Клімас підтверджував, що Ф'юрі згоден на бій з Усиком. Поєдинок може пройти в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. При цьому Тайсон вимагає проведення бою вже у грудні.
- Сам Усик не планує виходити на ринг у 2022 році. Боксер хоче залікувати старі травми та провести час з дітьми.