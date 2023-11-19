"Вони дуже різні": непереможний британський боксер дав прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Фанати боксу нарешті дізналися остаточну дату битви за статус абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Після цього боксерська спільнота активно почала обговорювати не гіпотетичний бій, а цілком реальний, який визначить першого абсолюта у королівській ваговій категорії з 2000 року.

Поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 17 лютого у столиці Саудівської Аравії. Після підписання контракту боксери вже встигли провести битву поглядів, де "Жадібне пузо" у своєму стилі поводився нахабно та ледь не влаштував бійку.

Читайте також Я зроблю свою роботу, – Усик порівняв бій проти Ф'юрі з біблійною притчею – відео

Позитивний прогноз для українських фанатів

Боксер надважкої ваги Фабіо Вордлі, який провів 17 офіційних боїв, у яких здобув усі перемоги й тільки одну не нокаутом, поділився своїми очікуваннями від майбутньої супербитви. На думку спортсмена, фаворитом буде українець, а не його земляк.

Як суперники вони дуже різні. Є очевидні моменти, де хлопці можуть помилитися чи показати свій першокласний виступ. Коли розумієш рівень опонента та, що для тебе означає бій з ним, це змушує тебе тренуватися по-іншому. Крім того, обом хлопцям є що доводити.



Якщо говорити про переможця, я завжди віддавав перевагу Усику. Можливо, люди не згодні зі мною, але це мій вибір і завжди так було. Я маю сумнів, що Ф’юрі може перемогти. Просто дуже складно робити ставку проти Усика. Він завжди здається досить хитрим і робить все, щоб перемогти будь-якого суперника,

– сказав Вордлі.

Зазначимо, що переможець "бою століття" стане першим абсолютом в історії хевівейту, хто володітиме одразу чотирма чемпіонськими поясами.