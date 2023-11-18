Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі отримав фантастичну винагороду за свій бій проти зірки ММА Френсіса Нганну. Саудівські шейхи дуже щедро заплатили за видовищний бій двох найнебезпечніших панчерів.
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Нечувана щедрість саудитів
Під час розмови з журналістами балакучий Ф'юрі проговорився про свій гонорар. Пихатий "Циганський король" не зміг стримати язик за зубами, щоб не похизуватися.
Чи зміг я забути бій з Нганну? Ти тупий чи як? Мені щойно заплатили близько 50 мільйонів фунтів,
– сказав Ф'юрі.
Таким чином, 35-річний боксер отримав близько 61 мільйона доларів. Це найбільший гонорар Ф'юрі за всю кар'єру. До цього бою британець найбільше заробив за мегафайт проти Вайта – 36 мільйонів. Поєдинки проти Чісори та Вайлдера поповнили банківський рахунок "Жадібного пуза" орієнтовно по 29 мільйонів кожний.
Тепер Ф'юрі обмірковує, що краще йому придбати за ці гроші: супер-яхту, літак чи об'єкт нерухомості.
- Раніше Френсіс Нганну зізнався, що за бій проти Ф'юрі заробив більше, ніж за все життя. Цікаво, чи надовго вистачить такої щедрості шейхам, які витрачають космічні гроші не тільки на бокс, але й на інші види спорту.
- До слова, поєдинок Ф'юрі – Нганну завершився перемогою "Циганського короля". У 3-му раунді ексчемпіон UFC відправив "Жадібне пузо" в нокдаун.