Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі отримав фантастичну винагороду за свій бій проти зірки ММА Френсіса Нганну. Саудівські шейхи дуже щедро заплатили за видовищний бій двох найнебезпечніших панчерів.

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Нечувана щедрість саудитів

Під час розмови з журналістами балакучий Ф'юрі проговорився про свій гонорар. Пихатий "Циганський король" не зміг стримати язик за зубами, щоб не похизуватися.

Чи зміг я забути бій з Нганну? Ти тупий чи як? Мені щойно заплатили близько 50 мільйонів фунтів,

– сказав Ф'юрі.

Таким чином, 35-річний боксер отримав близько 61 мільйона доларів. Це найбільший гонорар Ф'юрі за всю кар'єру. До цього бою британець найбільше заробив за мегафайт проти Вайта – 36 мільйонів. Поєдинки проти Чісори та Вайлдера поповнили банківський рахунок "Жадібного пуза" орієнтовно по 29 мільйонів кожний.

Тепер Ф'юрі обмірковує, що краще йому придбати за ці гроші: супер-яхту, літак чи об'єкт нерухомості.