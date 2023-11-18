Епатажний володар титулу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі має нестабільну психіку. У цьому всі могли пересвідчитися під час спільної пресконференції з Олександром Усиком.

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Ф'юрі: Після кожного бою у мене буває депресія

Виявляється, що у всьому винен Френсіс Нганну. "Жадібне пузо" розраховував здобути легку перемогу над дебютантом боксерського рингу. У підсумку чемпіон WBC опинився в нокдауні в третьому раунді. Зірка ММА добряче пом'яв боки пихатому Ф'юрі. Втім, судді все ж вирішили не псувати послужний список британцю та визнали його переможцем двобою.

Після такої ганьби Тайсон довго не міг прийти до тями. Про свій непростий душевний стан він розповів в інтерв'ю Boxing Social.

Після кожного бою у мене буває двотижнева депресія, і зараз я майже справляюся з цим. Ось-ось повернуся до реальності ... Я знаю, що це пройде приблизно через два тижні. Я звик до цього. Плюси і мінуси всього цього ось такі. За кожним плюсом є ще великий мінус,

– сказав Ф'юрі.

Також "Циганський король" зазначив, що коли його стан прийде в норму, він розпочне підготовку до бою з Олександром Усиком.

Нагадаємо, що на спільній пресконференції 16 листопада було офіційно оголошено "бій століття". Поєдинок за всі пояси хевівейту відбудеться в Саудівській Аравії 17 лютого 2024 року. Переможець мегафайту стане абсолютним чемпіоном та навіки впише своє ім'я в історію боксу.