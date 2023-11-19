Поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии. После подписания контракта боксеры уже успели провести битву взглядов, где "Жадное пузо" в своем стиле. вел себя нагло и едва не устроил драку.

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Позитивный прогноз для украинских фанатов

Боксер сверхтяжелого веса Фабио Уордли, который провел 17 официальных боев, в которых одержал все победы и только одну не нокаутом, поделился своими ожиданиями от предстоящей супербитвы. По мнению спортсмена, фаворитом будет украинец, а не его земляк.

Как соперники они очень разные. Есть очевидные моменты, где ребята могут ошибиться или показать свое первоклассное выступление. Когда понимаешь уровень оппонента и, что для тебя означает бой с ним, это заставляет тебя тренироваться по-другому. Кроме того, обоим ребятам есть что доказывать.



Если говорить о победителе, я всегда предпочитал Усик. Может быть, люди не согласны со мной, но это мой выбор и всегда так было. Я сомневаюсь, что Фьюри может победить. Просто очень сложно делать ставку против Усика. Он всегда кажется достаточно хитрым и делает все, чтобы победить любого соперника,

– сказал Уордли.

Отметим, что победитель "боя века" станет первым абсолютом в истории хевивейта, кто будет владеть сразу четырьмя чемпионскими поясами.

Интересно. Накануне Тайсон Фьюри рассказал, что он находится в депрессии после поединка с Фрэнсисом Нганну, также британец проболтался сколько денег получил за это сражение.