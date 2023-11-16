16 листопада Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик провели спільну пресконференцію, на якій оголосили дату бою за абсолют. Довгоочікуваний поєдинок відбудеться 17 лютого в Саудівській Аравії, пише 24 Канал.

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Як пройшла битва поглядів

Протягом усієї пресконференції "Жадібне пузо" ображав Усика, намагаючись вивезти його з рівноваги. Проте українець не піддався на провокації скандаліста.

Після завершення пресконференції боксери провели битву поглядів. Ф'юрі вирішив продемонструвати свою силу, навалившись на Усика. Та все ж українець з гідністю завершив дуель поглядів. Потім "Циганський король" влаштував клоунаду, ніби він хоче побитись прямо в залі. Втім, охоронці втримали гарячкуватого Тайсона.

Відео дуелі поглядів боксерів

Перший раунд зустрічі чемпіонів виявився дуже напруженим. Тепер боксери розпочнуть напружену підготовку до бою. Ціна поєдинку дуже висока – на кону стоять усі пояси хевівейту. Востаннє бій за абсолют проводився в далекому 1999 році.