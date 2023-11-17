Поєдинок відбудеться у столиці Саудівської Аравії. Переможець стане першим в історії хевівейту абсолютом, який володітиме одразу чотирма чемпіонськими поясами.

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Біблійна історія від Усика

Після оголошення дати бою відбулася пресконференція за участі майбутніх суперників. Український чемпіон Олександр Усик порівняв битву проти Тайсона Ф'юрі з сюжетом притчі у священному писанні.

Хочу розповісти одну історію, яка дуже схожа на нашу з Тайсоном. Про Давида та Голіафа. Коли Господь дасть мені його до рук, я зроблю свою роботу,

– сказав Олександр Усик.

На ці слова Тайсон Ф'юрі нервово відреагував, викрикнувши: "Неможливо!", після чого український боксер спокійно та виважено відповів, що для Господа немає нічого неможливого.

Дивіться відео з пресконференції з біблійною притчею про Давида та Голіафа

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі дуже агресивно поводився протягом пресконференції та постійно намагався образити Олександра Усика. Український чемпіон заявив, що це все через страх, який відчуває "Жадібне пузо".

Хто вийде переможцем із цієї дуелі дізнаємось вже у новому 2024 році, це має бути епохальна подія.