Джошуа жадає зустрічі з Ф'юрі
Едді Хірн, промоутер Ентоні, розповів, що сказав йому Джошуа після поразки. За його словами, боксер хотів вийти на ринг проти Тайсона Ф'юрі.
Читайте також Мріяти не шкідливо: Ф'юрі розповів, коли відправить Усика в нокаут
"Досить кумедно, що Ей Джей сказав мені одну річ у телефонній розмові: "Я був так роздратований, тому що хотів цього бою з Ф’юрі". Він хотів дати людям цей поєдинок.
Я відповів: "Ти, можливо, досі його маєш. Наразі не переймайся цим". Він – мені: "Люди думають, що я тут заради грошей".
З усією повагою, але Джошуа не витрачає гроші. Він любить цей спорт", – розповів Хірн.
Чи зустрінеться Ф'юрі з Усиком
- Раніше Тайсон Ф'юрі розповідав, що хотів би провести безплатний поєдинок з Ентоні Джошуа, якщо він переможе Олександра Усика у реванші.
- Та цього не сталося, тож "Циганський король" може вийти на ринг проти українського боксера.
- Після реваншу Усик звернувся до Тайсона з проханням відкласти свою пенсію на потім. Британець не забарився з відповіддю.
- Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман поділився своїми думками щодо можливого протистояння Олександра з Тайсоном. Він зазначив, що "Циганський король" повинен ухвалити остаточне рішення до цієї п'ятниці, 26 серпня. За його словами, бій можуть провести у кінці цього року, або на початку 2023-го.
- Ф'юрі вже неодноразово заявляв, що вийти на ринг його змусять лише великі гроші. Тож за поєдинок з Усиком він просить пів мільярда доларів.
- Промоутер Ентоні назвав свого фаворита у можливому поєдинку Усик – Ф'юрі.