Джошуа жадає зустрічі з Ф'юрі

Едді Хірн, промоутер Ентоні, розповів, що сказав йому Джошуа після поразки. За його словами, боксер хотів вийти на ринг проти Тайсона Ф'юрі.

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"Досить кумедно, що Ей Джей сказав мені одну річ у телефонній розмові: "Я був так роздратований, тому що хотів цього бою з Ф’юрі". Він хотів дати людям цей поєдинок.

Я відповів: "Ти, можливо, досі його маєш. Наразі не переймайся цим". Він – мені: "Люди думають, що я тут заради грошей".

З усією повагою, але Джошуа не витрачає гроші. Він любить цей спорт", – розповів Хірн.

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