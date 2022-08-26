Джошуа жаждет встречи с Фьюри

Эдди Хирн, промоутер Энтони, рассказал, что сказал ему Джошуа после поражения. По его словам, боксер хотел выйти на ринг против Тайсона Фьюри.

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"Довольно забавно, что Эй Джей сказал мне одну вещь в телефонном разговоре: "Я был так раздражен, потому что хотел этого боя с Фьюри". Он хотел дать людям этот поединок.

Я ответил: "Ты, возможно, до сих пор его имеешь. Пока не волнуйся этим". Он мне: "Люди думают, что я здесь ради денег".

Со всем уважением, но Джошуа не тратит деньги. Он любит этот спорт", – рассказал Хирн.

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