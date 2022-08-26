Джошуа жаждет встречи с Фьюри
Эдди Хирн, промоутер Энтони, рассказал, что сказал ему Джошуа после поражения. По его словам, боксер хотел выйти на ринг против Тайсона Фьюри.
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"Довольно забавно, что Эй Джей сказал мне одну вещь в телефонном разговоре: "Я был так раздражен, потому что хотел этого боя с Фьюри". Он хотел дать людям этот поединок.
Я ответил: "Ты, возможно, до сих пор его имеешь. Пока не волнуйся этим". Он мне: "Люди думают, что я здесь ради денег".
Со всем уважением, но Джошуа не тратит деньги. Он любит этот спорт", – рассказал Хирн.
Встретится ли Фьюри с Усиком
- Ранее Тайсон Фьюри рассказывал, что хотел провести бесплатный поединок с Энтони Джошуа, если он победит Александра Усика в реванше.
- Но этого не произошло, так что "Цыганский король" может выйти на ринг против украинского боксера.
- После реванша Усик обратился к Тайсону с просьбой отложить свою пенсию на потом. Британец не замедлил ответить.
- Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился своим мнением о возможном противостоянии Александра с Тайсоном. Он отметил, что "Цыганский король" должен принять окончательное решение к этой пятнице, 26 августа. По его словам, бой могут провести в конце этого года или в начале 2023-го.
- Фьюри уже не раз заявлял, что выйти на ринг его заставят только большие деньги. Так что за поединок с Усиком он просит полумиллиарда долларов.
- Промоутер Энтони назвал своего фаворита в возможном поединке Усик – Фьюри.