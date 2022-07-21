Ф'юрі: Я підпишу контракт навіть сьогодні

У своєму інстаграмі Ф'юрі звернувся до Джошуа. Він пропонує йому вийти на ринг.

Читайте також Ф'юрі пригадав моторошний момент після якого він задумався про закінчення кар'єри

"Циганський король" назвав одну умову – він хоче, аби бій був безплатним.

Це підтвердження того, що я сказав про поєдинок проти Ентоні Джошуа в Англії. Ось як влаштовують бої, я підпишу контракт навіть сьогодні (20 липня) за кількох умов. Бій має бути безкоштовним, безкоштовна трансляція та всі квитки,

– наголосив Тайсон.

"Ніхто не заробить жодних грошей на історичному британському поєдинку. Є умови, і я їх диктую. Погоджуйтесь чи відмовляйтесь. М'яч на вашому боці, хлопці, погоджуйтесь або киньте це. У будь-якому разі мені начхати. Це моя пропозиція. Мир вам", – додав Ф'юрі.

Відеозвернення боксера

Ф'юрі зібрався на пенсію