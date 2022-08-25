У другому бою проти Ентоні Джошуа українець Олександр Усик знову зміг перемогти. Це дозволило боксеру захистити чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Тепер весь боксерський світ в очікуванні на бій за абсолют. Єдиний пояс, яким Олександр не володіє, є WBC. Він наразі належить Тайсону Ф'юрі.

Британець оголошував про відхід на пенсію, однак пізніше змінив свою думку. Мало того, що "Циганський король" вимагає божевільні призові за поєдинок, так ще і намагається принизити українця на словах. Так, Ф'юрі заявив, що швидко впорається з Усиком.

Коли Усик пив материнське молоко, я вже був чемпіоном Великої Британії в надважкій вазі. Я впевнений, що розмажу його за 4 раунди. "Циганський король" так сказав,

– написав Тайсон в сторіс у своєму інстаграмі.



Скрін сторіс Тайсона Ф'юрі

Місце проведення та призові для Усика та Ф'юрі

Нагадаємо, що Тайсон вимагає від організаторів встановити фонд у 125 мільйонів фунтів. Кожному з боксерів має дістатися по 50% від цієї суми (по 62,5 мільйона).

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При цьому зазначається, що Саудівська Аравія готова організувати бій Усик – Ф'юрі. Нагадаємо, що саме у Джидді Усик вдруге переміг Джошуа.