Хірн: Я б віддав перевагу Олександру Усику

Едді Хірн, промоутер Ентоні Джошуа, поділився думками про можливий бій Тайсона Ф’юрі проти Олександра Усика. Він назвав фаворита цієї зустрічі.

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"Я б віддав перевагу Олександру Усику в цьому бою. Я просто думаю, що він настільки хороший. Вони обидва дуже розумні бійці.

Насправді це не дуже хороший бій для перегляду, але це інтригуючий поєдинок. Тайсон Ф’юрі не хоче битися з Усиком, але йому, можливо, доведеться, тому що це великі гроші", – сказав Хірн.

Що відомо про можливий бій Усик – Ф'юрі