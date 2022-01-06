Батько тенісиста: Новак, як вода, а вода завжди знаходить вихід
Срджан Джокович заявив, що його син не терпить несправедливості та бореться за рівність усіх.
До слова Світоліна сенсаційно програла 130 ракетці світу на старті турніру в Аделаїді
"Вони можуть взяти його в заручники, можуть посадити на ланцюг, але він, як вода, а вода завжди знаходить вихід. Новак – Спартак нового світу, який не терпить несправедливості, колоніалізму та лицемірства, а бореться за рівність усіх, яким би у них не був колір шкіри, хоч би якому вони молилися, скільки б у них не було грошей", – сказав Срджан.
Він заявив, що розпочинається "серйозніша гра" між олігархами та "вільним світом".
Можливо, світ багатіїв не дозволить Новакові більше грати у теніс. Але вони розкрили свою справжню маску. Починається серйозніша гра. З одного боку будуть жадібні та зарозумілі члени всесвітньої олігархії, а з іншого – вільний і гордий світ, який вірить у справедливість, правду, чесну гру та мрії своїх дітей,
– зазначив Джокович-старший.
Що відомо про скандал з Новаком Джоковичем
- Сербський тенісист не розкривав свій статус вакцинації, через що його участь в Australian Open була під питанням.
- Причина в тому, що в'їзд до Австралії, де відбудеться перший у сезоні турнір Гренд Слем, дозволений тільки вакцинованим. У країні діють суворі правила перетину кордону.
- Батько Джоковича був обурений обмеженнями й говорив, що Новак може пропустити турнір.
- Чинний дев'ятиразовий чемпіон Australian Open 4-го січня повідомив, що вилетів у Мельбурн. За словами тенісиста, він отримав медичний виняток від вакцинації проти коронавірусу.
- У тенісному турі знайшлися спортсмени, які розкритикували подвійні стандарти. Мовляв, Джоковичу дозволяти зіграти попри відсутність вакцинації.
- Та прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заспокоїв критиків, запевнивши, що Джокович на першому літаку вирушить додому, якщо не вакцинований.
- Джокович намагався в'їхати до Австралії за візою, яка не допускає звільнення від медичних обмежень через відсутність вакцинації. Його затримали в аеропорту.
- Згодом переможця 20 турнірів серії Гренд Слем депортували.