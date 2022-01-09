Українці Цимбал і Дудченко у топ-30 персьюту, Фійон-Має вирвав перемогу в росіянина Логінова

У німецькому Обергофі закінчується 5-й етап Кубка світу з біатлону. У неділю, 9-го січня, передостаннім стартом була чоловіча гонка переслідування. Збірну України представило відразу троє біатлоністів.

Впевнений старт Логінова

Гонка переслідування відбувалася за результатами спринту. Першим у сніжному персьюті стартував росіянин Олександр Логінов з перевагою у 7 секунд над Емільєном Жакленом.

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Уже після першої стрільби Логінов завдяки чистій стрільбі майже на 30 секунд випереджав норвежців Стурлу Легрейда й Тар'єй Бьо. Жаклену через промах довелося пробігти штрафне коло.

Вдалим перший вогневий рубіж був для українців Богдана Цимбала й Антона Дудченка – обидва відпрацювати чисто й трималися у топ-25. Натомість Дмитро Підручний схибив двічі.

Логінов ідеально відпрацював і на другій стрільбі лежачи та збільшив свою перевагу над переслідувачами. Тепер переслідувачем Логінова був його земляк Антон Бабіков з відставанням у 50 секунд.

Потужний виступ українців

Друга стрільба лежачи знову була вдалою для Цимбала, який підійнявся у топ-15. Натомість Дудченко "спіймав" штрафне коло. Ідеально та швидко цього разу стріляв Підручний і вийшов на 41-у сходинку.

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На екваторі гонки погода погіршилася: біатлоністам довелося бігти попри шквал вітру. На третій стрільбі Логінов допустив перший промах і мав проблеми з гвинтівкою. Попри це росіянин зберіг лідерство. Тепер його знову переслідував Жаклен, програючи пів хвилини.

Свій перший промах допустив і Цимбал: після третьої стрільби Богдан вийшов на дистанцію 21-м. Водночас Антон Дудченко "відбарабанив" чисто й повернувся у топ-25. Підручний "заробив" ще 3 штрафні кола.

Сенсаційна розв'язка гонки

Перед вирішальною стрільбою Логінов ходом здобув собі перевагу в 50 секунд над Жакленом. Але росіянин подарував інтригу, зробивши три промахи!

Помилками Логінова скористалися француз Кантен Фійон-Має, який стартував 9-м, і швед Себастьян Самуельссон. Саме вони й повели боротьбу за перемогу, яку вирвав Фійон-Має.

У боротьбі за "бронзу" Логінов програв норвежцям. Тар'єй Бьо посів третє місце, а четвертим фінішував Легрейд.

На останній стрільбі по промаху допустили Дудченко та Підручний, коли Цимбал втретє подолав вогневий рубіж без помилок. Богдан та Антон фінішували у топ-30. Підручному вдалося прорватися у залікову зону.

Результати гонки

1. Кантен Фійон-Має (Франція, 2+0+0+0) 36:48.3

2. Себастьян Самуельсс Швеція, 0+0+1+0) +9,9

3. Тар'єй Бьо (Норвегія 0+1+2+0) +15,6

...

23. Богдан Цимбал (Україна, 0+0+1+0) +2:11.0

26. Антон Дудченко (Україна, 0+1+0+1) +2:25.5

38. Дмитро Підручний (Україна, 2+0+3+1) +3:29.8