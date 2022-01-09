Уверенный старт Логинова

Гонка преследования проходила по результатам спринта. Первым в снежном персьюте стартовал россиянин Александр Логинов с преимуществом в 7 секунд над Эмильеном Жакленом.

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Уже после первой стрельбы Логинов благодаря чистой стрельбе почти на 30 секунд опережал норвежцев Стурлу Легрейда и Тарьей Бё. Жаклену из-за промаха пришлось пробежать штрафной круг.

Удачным первый огневой рубеж был для украинцев Богдана Цымбала и Антона Дудченко – оба отработали чисто и держались в топ-25. В то же время Дмитрий Пидручный ошибся дважды.

Логинов идеально отработал и на второй стрельбе лежа и увеличил свое преимущество над преследователями. Теперь преследователем Логинова был его земляк Антон Бабиков с отставанием в 50 секунд.

Мощное выступление украинцев

Вторая стрельба лежа снова была удачной для Цымбала, который поднялся в топ-15. Зато Дудченко "поймал" штрафной круг. Идеально и быстро на этот раз стрелял Пидручный и вышел на 41-ю строчку.

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На экваторе гонки погода ухудшилась: биатлонистам пришлось бежать несмотря на шквал ветра. На третьей стрельбе Логинов допустил первый промах и имел проблемы с винтовкой. Несмотря на это россиянин сохранил лидерство. Теперь его снова преследовал Жаклен, проигрывая полминуты.

Свой первый промах допустил и Цымбал: после третьей стрельбы Богдан вышел на дистанцию 21-м. В то же время Антон Дудченко "отбарабанил" чисто и вернулся в топ-25. Пидручный "заработал" еще 3 штрафных круга.

Сенсационная развязка гонки

Перед решающей стрельбой Логинов ходом добыл себе преимущество в 50 секунд над Жакленом. Но россиянин подарил интригу, совершив три промаха!

Ошибками Логинова воспользовались стартовавший 9-м француз Кантен Фийон-Майе, и швед Себастьян Самуэльссон. Именно они и повели борьбу за победу, которую вырвал Фийон-Майе.

В борьбе за "бронзу" Логинов проиграл норвежцам. Тарьей Бё занял третье место, а четвертым финишировал Легрейд.

На последней стрельбе по промаху допустили Дудченко и Пидручный, когда Цымбал в третий раз преодолел огневой рубеж без ошибок. Богдан и Антон финишировали в топ-30. Пидручному удалось прорваться в зачетную зону.

Результаты гонки

1. Кантен Фийон-Майе (Франция, 2+0+0+0) 36:48.3

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0+1+0) +9,9

3. Тарьей Бё (Норвегия 0+1+2+0) +15,6

...

23. Богдан Цымбал (Украина, 0+0+1+0) +2:11.0

26. Антон Дудченко (Украина, 0+1+0+1) +2:25.5

38. Дмитрий Пидручный (Украина, 2+0+3+1) +3:29.8