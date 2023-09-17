Глава Федерації спортивної боротьби Росії Міхаіл Маміашвілі в стилі пропагандиста Соловйова пояснив відмову українців тиснути руку спортсмена з РФ. Про загарбницьку війну проти України вони взагалі не чули.

Російських борців всупереч здоровому глузду допустили до чемпіонату світу-2023, який розпочався в Белграді. Перші скандали за участю атлетів країни-терористки не змусили довго чекати, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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В традиціях "розіп'ятого хлопчика"

У чвертьфіналі українському борцю Валентину Блясецькому довелося протистояти росіянину Абасгаджі Магомедову. Після сутички наш атлет не потиснув руку представнику країни 404. Така поведінка не сподобалась президенту Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР) Міхаілу Маміашвілі.

Для пропагандистських ЗМІ великий фанат Путіна вигадав пояснення поведінки українця. Звичайно, що про загарбницьку війну проти України навіть не згадується.

Абасгаджі налаштовувався на нього як на чергового серйозного суперника та доклав усю свою майстерність для того, щоб перемогти. Ви думаєте, винен цей хлопчик, він сам не захотів тиснути руку? Йому заборонили це робити. Йому сказали: "ми тебе навчимо бути нелюдом, не навчимо – змусимо,

– розповів блазень Путіна.

Нагадаємо, що цей персонаж закликав їхати в Париж-2024 на танках. Такими заявами "миролюбний" діяч підтверджував матру про "спорт внє політікі".

Зазначимо, що Міхаіл Маміашвілі народився в Україні. Проте цей манкурт забув свою Батьківщину. Він неодноразово потрапляв у скандали. Так, на Олімпіаді-2016 п'яний Маміашвілі вдарив по обличчю російську борчиню Інну Тражукову через завойовану "бронзу". От такі "герої" – це обличчя сучасної Росії.