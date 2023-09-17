Российских борцов вопреки здравому смыслу допустили к начавшемуся в Белграде чемпионату мира-2023. Первые скандалы с участием атлетов страны-террористки не заставили долго ждать, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В традициях "распятого мальчика"

В четвертьфинале украинскому борцу Валентину Блясецкому пришлось противостоять россиянину Абасгаджи Магомедову. После схватки наш атлет не пожал руку представителю страны 404. Такое поведение не понравилось президенту Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаилу Мамиашвили.

Для пропагандистских СМИ великий фанат Путина придумал объяснение поведения украинца. Конечно, о захватнической войне против Украины даже не упоминается.

Абасгаджи настраивался на него как на очередного серьезного соперника и приложил все свое мастерство для того, чтобы победить. Вы думаете, виноват этот мальчик, он сам не захотел пожимать руку? Ему запретили это делать. Ему сказали: "мы тебя научим быть изувером, не научим – заставим,

– рассказал шут Путина.

Напомним, что этот персонаж призвал ехать в Париж-2024 на танках. Такими заявлениями "миролюбивый" деятель подтверждал матру о "спорте вне политики".

Отметим, что Михаил Мамиашвили родился в Украине. Однако этот манкурт забыл свою Родину. Он не раз попадал в скандалы. Так, на Олимпиаде-2016 пьяный Мамиашвили ударил по лицу российскую борчиху Инну Тражукову из-за завоеванной "бронзы". Вот такие "герои" – это лицо современной России.