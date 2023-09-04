Міжнародна федерація боротьби перевірила 235 борців із Росії та Білорусі, які подали свої заявки на участь у чемпіонаті світу-2023 у Сербії. Серед них 26 особам було відхилено у заявці.

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Мінуснули представників ворожих країн

Саме ці майже три десятки борців відкрито показували, що підтримують війну Росії в Україні або ж мали зв'язки із російською армією чи органами національної безпеки. Тому тепер ці 26 спортсменів будуть змагатись на своїх "болотах".

Не виключено, що і серед допущених є ті, які підтримували війну проти України, але робили це доволі завуальовано.

Чудовим прикладом такого допуску є Алєксандр Мєліхов, якому дозволили взяти участь на юніорський чемпіонат світу, який відбувся у серпні в Йорданії. Його допустили, попри фотографії на фоні заборонених "Z-ток" та ще й виклав ці світлини після змагань у своїх соцмережах.

Нагадаємо, що ЧС-2023 у Белграді відбуватиметься із 16-го по 24-те вересня. Цікавий той факт, що цей престижний старт взагалі повинен був приймати російський Красноярськ, якби не повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Слід пригадати й той факт, що на початку літа очільник Асоціації спортивної боротьби Росії Міхаіл Маміашвілі скандально висловився про їх можливу неучасть на Олімпіаді-2024. Він заявив, якщо у такому випадку вони приїдуть на танках у Париж, який прийме Ігри у 2024-му році. Інших варіантів він не розглядає.

Зверніть увагу! 4 квітня 2023 року UWW оголосила про повернення росіян і білорусів до міжнародних змагань із боротьби. Це не стало здивуванням для українських представників цього виду спорту, адже очільником UWW є прихильник Росії із Сербії Ненад Лалович. Саме через допуск борців із ворожих країн наші спортсмени вже були змушені пропускати певні змагання.