Міжнародна федерація боротьби (UWW) допустила росіян та білорусів в статусі нейтральних атлетів до чемпіонату світу, який проходить у Белграді. У чвертьфінальному поєдинку українець Валентин Блясецький змагався проти Абасгаджі Магомедова, який представляв країну-агресора.

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На жаль, наш борець поступився "нейтральному" атлету з рахунком 4:16. Після поразки представник України відмовився потиснути руку російському спортсмену.

Зазначимо, що Валентин Блясецький виступає у ваговій категорії до 61 кілограмів. Попри поразку, українець зберігає шанси на "бронзу". 17 вересня Валентин візьме участь у втішних сутичках.

Нагадаємо, що чемпіонат світу зі спортивної боротьби триватиме з 16 по 24 вересня. Турнір є ліцензійним відбором до Олімпіади-2024 у Парижі (по п’ять у кожній ваговій категорії.

Зазначимо, що під час світової першості учасники боротимуться за 20 комплектів нагород у чоловічій та жіночій боротьбі (по 10 вагових категорій). Завершиться ЧС-2023 турніром представників греко-римського стилю боротьби, які розіграють ще 10 комплектів медалей.