Міжнародний олімпійський комітет найближчим часом визначить умови допуску російських спортсменів до Олімпійських ігор-2024. Очікується, що атлети країни-терористки виступлять у статусі "команди біженців". Таке приниження не сподобалося тамтешнім чиновникам, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Невиліковна Росія

Порцією недолугих погроз на адресу організаторів Ігор-2024 вибухнув глава Асоціації спортивної боротьби Росії Міхаіл Маміашвілі. Манкурт, який народився в Україні, вирішив поїхати на Олімпіаду-2024 на танках.

"У мене немає інших коментарів з цього приводу, крім того, що тих, хто це пропонує, слід послати в одне відоме всім місце.

Якщо вони хочуть бачити нас на Олімпійських іграх командою біженців, то в Париж нам треба їхати на танках. Іншого варіанту немає", – сказав Маміашвілі.

Цікаво, як відреагує на таку "мирну" заяву президент МОК Томас Бах, а також Міжнародна федерація боротьби (UWW). Вони й далі будуть відстоювати нейтральний статус спортсменів країни-терористки?

Нагадаємо, що проросійська UWW допустила борців з РФ та Білорусі навіть без перевірки за критеріями МОК. Ба більше, росіяни навіть вихваляються участю в чемпіонатах світу спортсменів, які належать до військових структур.

Хто такий Маміашвілі

Щодо манкурта Маміашвілі, то цей колишній борець народився в Конотопі Сумської області. Його батько – грузин, а мати – українка. Проте він забув про свою рідну землю одразу після того, як у 15 років переїхав до Москви.

Спортивний чиновник неодноразово потрапляв у скандали. Так, під час Олімпіади-2016 російська борчиня Інна Тражукова звинуватила Маміашвілі в тому, що він у стані алкогольного сп'яніння погрожував їй та двічі вдарив по обличчю через завойовану "бронзу". Що ж, Росія заслуговує на таких "героїв".

До слова. Церемонія відкриття Олімпійських ігор в Парижі відбудеться 26 липня 2024 року. Міжнародні спортивні змагання триватимуть до 11 серпня.