Непереможний Вихрист повертається: дата наступного бою українця

Непереможний український боксер важкої ваги Віктор Вихрист готується провести другий бій у 2021 році. Вихрист повернеться у ринг вже у травні.
Вихрист повертається
28-річний Вихрист заявив, що наступний бій проведе вже 15 травня. Сьомий поєдинок українського боксера на профі-ринзі відбудеться у Гамбурзі (Німеччина).
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За словами Вихриста, він досі не знає, хто стане його суперником. Водночас вперше у бою Віктора буде регламентовано 10 раундів.
Статистика непереможного Вихриста
- Чемпіон Європейських ігор 2019 року Вихрист дебютував на професійному ринзі у лютому 2020 року. Українець за 55 секунд нокаутував білоруса Андрія Мазаніка.
- Другий поєдинок чемпіон Європи 2017 року провів проти харків'янина Семена Пахомова і знову здобув дострокову перемогу.
- Третій бій Вихриста відбувся 20 вересня. У Дніпрі був нокаутований Габріель Енгуема з Іспанії. 31 жовтня Вихрист у Німеччині технічним нокаутом здолав Якупа Саглама.
- У листопаді 2020 Вихрист зустрівся з поляком Камілом Соколовські та вперше виграв по очках. Попередній поєдинок Віктора відбувся 13 березня. Віктор знову по очках здолав Вільмера Васкеса. Бій тривав 8 раундів.